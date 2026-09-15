NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Barclays von 610 auf 620 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Firmenkundengeschäft in Großbritannien befinde sich in einer der stärksten Wellen der vergangenen Jahre, schrieb Sheel Shah am Montag. Er rechnet mit einem mehrjährigen Kreditzyklus, der noch ganz am Anfang steht. Zudem sorgten KI-Rechenzentren für enormen Finanzierungsbedarf. Natwest ist der Favorit von Shah./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 19:34 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.