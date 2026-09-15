Barclays Aktie

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WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658

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15.09.2026 06:44:45

Barclays Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Barclays von 610 auf 620 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Firmenkundengeschäft in Großbritannien befinde sich in einer der stärksten Wellen der vergangenen Jahre, schrieb Sheel Shah am Montag. Er rechnet mit einem mehrjährigen Kreditzyklus, der noch ganz am Anfang steht. Zudem sorgten KI-Rechenzentren für enormen Finanzierungsbedarf. Natwest ist der Favorit von Shah./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 19:34 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Barclays plc Overweight
Unternehmen:
Barclays plc 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
6,20 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
5,53 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
4,70 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Sheel Shah 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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