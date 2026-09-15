National Grid Aktie
|12,98EUR
|-0,03EUR
|-0,19%
WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01
National Grid Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Bewertung für National Grid beim Kursziel von 1310 Pence mit "Outperform" wieder aufgenommen. Der Energienetzbetreiber sei "eingestöpselt in Wachstum", schrieb Bartlomiej Kubicki am Montag. Die Aktie biete die Beteiligung an attraktivem regulierten Geschäft auf einem wenig ambitionierten Bewertungsniveau, gemessen an Wachstum und guter Berechenbarkeit./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 14:31 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 04:45 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: National Grid plc Outperform
|
Unternehmen:
National Grid plc
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
1 310,00 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
12,88 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
11,05 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Bartlomiej Kubicki
|
KGV*:
-
Nachrichten zu National Grid plc
|
10.09.26
|FTSE 100-Wert National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte eine National Grid-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
09.09.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
|
09.09.26
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 beginnt Handel im Minus (finanzen.at)
|
09.09.26
|Verluste in Europa: STOXX 50 beginnt Handel im Minus (finanzen.at)
|
07.09.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 leichter (finanzen.at)
|
03.09.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 schwächelt am Mittag (finanzen.at)
|
03.09.26
|FTSE 100-Wert National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in National Grid von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
02.09.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 steigt zum Start des Mittwochshandels (finanzen.at)
Analysen zu National Grid plc
|07:52
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|03.08.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|03.08.26
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|National Grid Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:52
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|03.08.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|03.08.26
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|National Grid Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:52
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|01.07.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.06.26
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|22.05.26
|National Grid Overweight
|Barclays Capital
|14.05.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|01.06.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|18.05.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|24.04.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|17.04.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|03.08.26
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|National Grid Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.07.26
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.06.26
|National Grid Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|National Grid plc
|13,01
|0,00%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:24
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|07:57
|GSK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:53
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|07:52
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|06:57
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:53
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:50
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:46
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:44
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:43
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:42
|SCHOTT Pharma Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|14.09.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|ASTA Energy Solutions Add
|Baader Bank
|14.09.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.09.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|ams neutral
|Deutsche Bank AG
|14.09.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|14.09.26
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|Barclays Capital
|14.09.26
|Inditex Overweight
|Barclays Capital
|14.09.26
|Raiffeisen neutral
|Barclays Capital
|14.09.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|14.09.26
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.09.26
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.09.26
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.09.26
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.