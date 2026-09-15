Heidelberg Materials Aktie
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WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
Heidelberg Materials Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 225 Euro auf "Overweight" belassen. Die Absatzvolumina des Baustoffkonzerns seien zuletzt global relativ robust gewesen, schrieb Elodie Rall am Montag nach einem Auftritt des Firmenchefs auf der JPMorgan-Branchenkonferenz. Die Preise seien gestiegen und dürften wegen der Energiekosteninflation nochmals angezogen werden./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 19:30 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Heidelberg Materials Overweight
|
Unternehmen:
Heidelberg Materials
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
225,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
151,75 €
|
Abst. Kursziel*:
48,27%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
149,15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
50,85%
|
Analyst Name::
Elodie Rall
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Heidelberg Materials
|
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
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|JP Morgan Chase & Co.
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|JP Morgan Chase & Co.
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|JP Morgan Chase & Co.
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