Volvo AB Aktie
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WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446
Volvo AB (B) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Volvo von 365 auf 370 schwedische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Michael Aspinall beschäftigte sich in mehreren am Montag vorliegenden Branchenbetrachtungen mit den Geschäftsaussichten der europäischen Nutzfahrzeughersteller, den ab 2027 geltenden US-Abgasnormen und den Strafzahlungen bei deren Nichteinhaltung. Die kommenden US-Abgasnormen hätten einen großen Einfluss auf die Preisgestaltung sowie die Margen der Hersteller./gl/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 15:22 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / 15:25 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volvo AB (B) Buy
|
Unternehmen:
Volvo AB (B)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
370,00 SEK
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
335,40 SEK
|
Abst. Kursziel*:
10,32%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
335,40 SEK
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,32%
|
Analyst Name::
Michael Aspinall
|
KGV*:
-
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