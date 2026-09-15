GSK Aktie

21,80EUR 0,06EUR 0,28%
GSK für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
15.09.2026 07:57:18

GSK Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für GSK von 2000 auf 2200 Pence angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Nach den jüngsten Geschäftsentwicklungen und Nachrichten aus der Pipeline ist Analystin Kerry Holford zunehmend optimistisch hinsichtlich der Wachstumsaussichten der Briten, wie sie am Montag schrieb. Sechs Wirkstoffe in der späten Forschungsphase hätten das Potenzial für Spitzenumsätze von jeweils mindestens 2 Milliarden Pfund. Zudem habe die aktuelle Berenberg-Analyse der Pharmabranche hinsichtlich der Rendite auf die Forschungsinvestitionen (RORI) für GSK den vierten Platz ergeben. Die Rendite liege mit 11 Prozent klar über dem Branchenschnitt von 9 Prozent./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 17:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Buy
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
0,22 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
18,55 £ 		Abst. Kursziel*:
-98,81%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
18,55 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-98,81%
Analyst Name::
Kerry Holford 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu GSK PLC Registered Shs

mehr Analysen
07:57 GSK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.09.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
14.09.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
14.09.26 GSK Buy Jefferies & Company Inc.
08.09.26 GSK Sector Perform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

GSK PLC Registered Shs 22,06 1,47% GSK PLC Registered Shs

Aktuelle Aktienanalysen

07:57 GSK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:53 Netflix Outperform Bernstein Research
07:52 National Grid Outperform Bernstein Research
06:57 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
06:53 McDonald's Sector Perform RBC Capital Markets
06:50 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:46 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:44 Barclays Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:43 LANXESS Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:42 SCHOTT Pharma Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.09.26 TRATON Hold Jefferies & Company Inc.
14.09.26 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
14.09.26 Volvo AB Buy Jefferies & Company Inc.
14.09.26 Nutrien Outperform RBC Capital Markets
14.09.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
14.09.26 Intel Market-Perform Bernstein Research
14.09.26 Broadcom Outperform Bernstein Research
14.09.26 AMD Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 ASTA Energy Solutions Add Baader Bank
14.09.26 Oracle Buy Goldman Sachs Group Inc.
14.09.26 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.09.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
14.09.26 Intel Market-Perform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 AMD Outperform Bernstein Research
14.09.26 ABB Market-Perform Bernstein Research
14.09.26 Siemens Outperform Bernstein Research
14.09.26 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
14.09.26 ams neutral Deutsche Bank AG
14.09.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
14.09.26 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.09.26 GSK Buy Jefferies & Company Inc.
14.09.26 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
14.09.26 AB InBev Outperform Bernstein Research
14.09.26 RELX Outperform Bernstein Research
14.09.26 Hermès Outperform Bernstein Research
14.09.26 Hapag-Lloyd Underweight Barclays Capital
14.09.26 Inditex Overweight Barclays Capital
14.09.26 Raiffeisen neutral Barclays Capital
14.09.26 Erste Group Bank kaufen Barclays Capital
14.09.26 SAFRAN Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.09.26 Rolls-Royce Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.09.26 MTU Aero Engines Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.09.26 Iberdrola Market-Perform Bernstein Research
14.09.26 Enel Market-Perform Bernstein Research
14.09.26 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.09.26 Swiss Re Underweight JP Morgan Chase & Co.
14.09.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
14.09.26 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen