NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW nach vorläufigen Jahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Der Umsatz des Autobauers habe seine Schätzung und die Markterwartung leicht übertroffen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Enttäuscht habe die Profitabilität im Autosegment. Grund dafür sei der Gegenwind wegen höherer Forschungs- und Entwicklungsausgaben sowie gestiegener Herstellungskosten. Eine weitere Belastung habe sich durch den höheren Anteil elektrifizierter Fahrzeuge ergeben./la/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2024 / 14:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.03.2024 / 14:11 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.