NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 270 US-Dollar belassen. Analystin Sheila Kahyaoglu beschäftigte sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit den jüngsten Nachrichten des Flugzeugbauers. Mit Blick auf die laufenden Tarifverhandlungen mit der Gewerkschaft IAM betonte sie, die Kosten für die von ihr erwarteten Lohnsteigerungen um durchschnittlich 40 Prozent würden mit einem Mittelabfluss von 1,5 Milliarden Dollar deutlich geringer ausfallen als die 2,5 Milliarden Dollar, die ein Streik kosten würde./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2024 / 13:38 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2024 / 13:38 / ET





