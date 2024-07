NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing angesichts der Übernahme von Spirit AeroSystems auf "Outperform" mit einem Kursziel von 210 US-Dollar belassen. Der Kaufpreis liege über den vorherigen Erwartungen, schrieb Analyst Ken Herbert in einer am Montag vorliegenden Studie. Er schätzt, dass er erhöht wurde wegen des Finanzierungsmodells, das komplett auf neuen Aktien basiere. Boeing lege den Fokus auf den Erhalt seines Kreditratings. Er schätzt, dass die Übernahme von den Spirit-Aktionären genehmigt wird. Auch regulatorisch sei kein großer Gegenwind zu erwarten./tih/jha/



