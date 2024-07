NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing nach einem Schuldeingeständnis des Flugzeugbauers auf "Outperform" mit einem Kursziel von 210 US-Dollar belassen. Anleger hätten bereits weitgehend erwartet, dass sich der Konzern schuldig bekenne, die US-Regierung betrogen zu haben, um einem Gerichtsprozess um zwei tödliche Abstürze von Maschinen des Typs 737 Max zu entgehen, schrieb Analyst Ken Herbert in einer am Montag vorliegenden Studie. Die finanziellen Auswirkungen seien begrenzt./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2024 / 10:00 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2024 / 10:00 / EDT





