NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 210 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Im zweiten Quartal werde der Jethersteller wohl "aus dem operativen Loch kriechen", schrieb Analyst Seth Seifman in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zum Deal mit Spirit Aerosystems. Dessen Mehrheitsübernahme sei ein Schritt vorwärts. Für Spirit passte er das Kursziel mit 37 Dollar an den Dealpreis an und stufte die Aktien auf "Neutral" ab./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2024 / 23:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2024 / 23:19 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.