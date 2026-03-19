BP Aktie

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WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591

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19.03.2026 15:28:34

BP Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BP auf "Overweight" mit einem Kursziel von 650 Pence belassen. Dass der Ölkonzern mit dem Verkauf einer Raffinerie in Gelsenkirchen das Kostensparziel um eine Milliarde US-Dollar erhöht habe, sei bemerkenswert, schrieb Lydia Rainforth in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es belege auch, wie notwendig Fortschritt bei der Straffung des Konzernportfolios seien./bek/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 08:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 08:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Overweight
Unternehmen:
BP plc (British Petrol) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
6,50 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
5,81 £ 		Abst. Kursziel*:
11,80%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
5,80 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
12,03%
Analyst Name::
Lydia Rainforth 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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