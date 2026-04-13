LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Brenntag von 42 auf 57 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Anil Shenoy hob am Freitag die Schätzungen für Europas Chemiehändler aufgrund der positiven Impulse durch die Verwerfungen im Zuge des Iran-Kriegs. Shenoy liegt mit allen Ergebnisprognosen über dem Konsens, favorisiert aber IMCD gegenüber Azelis und Brenntag./ag/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 14:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 03:00 / GMT



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