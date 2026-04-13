Brenntag Aktie
|58,08EUR
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|-0,55%
WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0
Brenntag SE Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Brenntag von 42 auf 57 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Anil Shenoy hob am Freitag die Schätzungen für Europas Chemiehändler aufgrund der positiven Impulse durch die Verwerfungen im Zuge des Iran-Kriegs. Shenoy liegt mit allen Ergebnisprognosen über dem Konsens, favorisiert aber IMCD gegenüber Azelis und Brenntag./ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 14:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Brenntag SE Equal Weight
|
Unternehmen:
Brenntag SE
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
57,00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
58,40 €
|
Abst. Kursziel*:
-2,40%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
58,08 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1,86%
|
Analyst Name::
Anil Shenoy
|
KGV*:
-
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