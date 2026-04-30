Brenntag Aktie

62,18EUR 2,78EUR 4,68%
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WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0

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30.04.2026 07:51:00

Brenntag SE Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Brenntag von 42 auf 60 Euro angehoben und die Aktien von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft. Der Nahost-Krieg habe die Weichen neu gestellt, schrieb Nicole Manion am Mittwochabend. Preissprünge bei Energie und Chemieprodukten sorgten für bessere Gewinnaussichten des Händlers./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 23:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Brenntag SE Neutral
Unternehmen:
Brenntag SE 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
59,72 € 		Abst. Kursziel*:
0,47%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
62,18 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-3,51%
Analyst Name::
Nicole Manion 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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