Brenntag Aktie
|62,18EUR
|2,78EUR
|4,68%
WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0
Brenntag SE Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Brenntag von 42 auf 60 Euro angehoben und die Aktien von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft. Der Nahost-Krieg habe die Weichen neu gestellt, schrieb Nicole Manion am Mittwochabend. Preissprünge bei Energie und Chemieprodukten sorgten für bessere Gewinnaussichten des Händlers./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 23:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Brenntag SE Neutral
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Unternehmen:
Brenntag SE
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Analyst:
UBS AG
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Kursziel:
60,00 €
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Rating jetzt:
Neutral
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Kurs*:
59,72 €
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Abst. Kursziel*:
0,47%
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Rating update:
Sell
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Kurs aktuell:
62,18 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-3,51%
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Analyst Name::
Nicole Manion
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KGV*:
-