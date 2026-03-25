Brenntag Aktie

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WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0

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25.03.2026 07:32:17

Brenntag SE Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Brenntag auf "Underweight" belassen. Der Tenor der anwesenden dreizehn Top-Manager europäischer Chemiekonzerne sei verhalten optimistisch gewesen, schrieb Chetan Udeshi am Mittwoch in seinem Kommentar zur Branchenkonferenz von JPMorgan am Vortag.

Einige hätten auf zunehmende Signale für vorgezogene Käufe oder auch Panikkäufe und bessere Preissetzungsmacht wegen Produktionsproblemen hingewiesen, vor allem im asiatisch-pazifischen Raum. Ebenso wurde auf höhere Öl- und Energiepreise durch den Nahost-Krieg verwiesen. Der Branche winke enormes Ergebnispotenzial, das in der genauen Höhe abhängig sei von der Dauer der Verwerfungen durch den Krieg und der Nachfrage-Elastizität. Mit Blick auf Chemikalienhändler gibt Udeshi aber zunächst IMCD den Vorzug vor Brenntag./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 03:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 03:39 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Brenntag SE Underweight
Unternehmen:
Brenntag SE 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
56,02 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
54,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Chetan Udeshi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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