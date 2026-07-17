NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC vor Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 37,40 Euro belassen. Seine Prognose für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) des Dialyse-Spezialisten im zweiten Quartal liege 10 Prozent über der Konsensschätzung, schrieb David Adlington in einem am Freitag vorliegenden Ausblick./rob/edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 23:25 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 00:15 / BST



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