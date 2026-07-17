Fresenius Medical Care Aktie
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WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC vor Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 37,40 Euro belassen. Seine Prognose für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) des Dialyse-Spezialisten im zweiten Quartal liege 10 Prozent über der Konsensschätzung, schrieb David Adlington in einem am Freitag vorliegenden Ausblick./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 23:25 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
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Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
37,40 €
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Rating jetzt:
Underweight
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Kurs*:
42,06 €
|
Abst. Kursziel*:
-11,08%
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Rating update:
Underweight
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Kurs aktuell:
42,34 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-11,67%
|
Analyst Name::
David Adlington
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KGV*:
-
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