Fresenius Medical Care Aktie

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WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802

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17.07.2026 07:28:49

Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC vor Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 37,40 Euro belassen. Seine Prognose für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) des Dialyse-Spezialisten im zweiten Quartal liege 10 Prozent über der Konsensschätzung, schrieb David Adlington in einem am Freitag vorliegenden Ausblick./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 23:25 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
37,40 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
42,06 € 		Abst. Kursziel*:
-11,08%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
42,34 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-11,67%
Analyst Name::
David Adlington 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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