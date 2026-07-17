PUMA Aktie
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WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603
PUMA SE Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Puma nach Gesprächen mit Investoren auf "Neutral" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Nach Ansicht der Anleger bleibe die Stimmung im Sektor verhalten, schrieb Wendy Liu in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Bei Puma sähen die Optimisten Potenzial für eine mehrjährige Neuausrichtung, während die Pessimisten auf schwache Markterwartungen und die begrenzte Transparenz hinsichtlich der Produktneuheiten verwiesen hätten. Die Expertin bleibt erst einmal an der Seitenlinie und wartet auf erste Anzeichen eines Erfolgs der aktuellen Trendwende./la/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 21:34 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PUMA SE Neutral
|
Unternehmen:
PUMA SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
26,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
28,85 €
|
Abst. Kursziel*:
-9,88%
|
Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
28,76 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9,60%
|
Analyst Name::
Wendy Liu
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KGV*:
-
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