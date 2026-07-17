Coca-Cola Aktie
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WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
Coca-Cola Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Coca-Cola anlässlich einer vorübergehend eingestellten Produktion bei der US-Milchtochter Fairlife auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 US-Dollar belassen. Dieses Ereignis dürfte langfristig kaum Auswirkungen auf den Brausekonzern haben, schrieb Andrea Teixeira in einer am Freitag vorliegenden Studie. Kurzfristig könne es jedoch ? abhängig von Dauer und Schwere des Vorfalls ? zu Störungen kommen./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 17:21 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 17:27 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Coca-Cola Co. Overweight
|
Unternehmen:
Coca-Cola Co.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 90,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 84,92
|
Abst. Kursziel*:
5,98%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 83,13
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,26%
|
Analyst Name::
Andrea Teixeira
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KGV*:
-
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