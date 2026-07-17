Coca-Cola Aktie

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Coca-Cola für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850663 / ISIN: US1912161007

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17.07.2026 08:36:59

Coca-Cola Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Coca-Cola anlässlich einer vorübergehend eingestellten Produktion bei der US-Milchtochter Fairlife auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 US-Dollar belassen. Dieses Ereignis dürfte langfristig kaum Auswirkungen auf den Brausekonzern haben, schrieb Andrea Teixeira in einer am Freitag vorliegenden Studie. Kurzfristig könne es jedoch ? abhängig von Dauer und Schwere des Vorfalls ? zu Störungen kommen./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 17:21 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 17:27 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Coca-Cola Co. Overweight
Unternehmen:
Coca-Cola Co. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 90,00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 84,92 		Abst. Kursziel*:
5,98%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 83,13 		Abst. Kursziel aktuell:
8,26%
Analyst Name::
Andrea Teixeira 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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