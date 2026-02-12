Mercedes-Benz Group Aktie
|56,35EUR
|-1,72EUR
|-2,96%
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Hold" belassen. Die Resultate des Autobauers hätten enttäuscht, schrieb Philippe Houchois am Donnerstag. Der Ausblick auf den Free Cashflow 2026 sei jedoch ermutigend./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 02:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 02:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
|Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
65,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
57,09 €
|
Abst. Kursziel*:
13,86%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
56,35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,35%
|
Analyst Name::
Philippe Houchois
|
KGV*:
-