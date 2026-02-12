Siemens Aktie
|272,65EUR
|16,25EUR
|6,34%
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
Siemens Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 277 Euro auf "Buy" belassen. Die Resultate des Technologiekonzerns seien überwiegend besser als erwartet ausgefallen, schrieb Rizk Maidi am Donnerstag. Das Ergebnisziel für das Gesamtjahr hält er für konservativ./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 02:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 02:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens AG Buy
|
Unternehmen:
Siemens AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
277,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
272,05 €
|
Abst. Kursziel*:
1,82%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
272,65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1,60%
|
Analyst Name::
Rizk Maidi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siemens AG
|
09:30
|Siemens Healthineers-Aktie stärker: Spinoff könnte erst 2027 stattfinden (Dow Jones)
|
09:28
|Gewinne in Europa: STOXX 50 notiert zum Start des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
09:28
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 klettert zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
09:28
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX notiert zum Start des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
09:28
|Gewinne in Frankfurt: DAX beginnt Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
07:04
|Siemens erhöht Ergebnisprognose (dpa-AFX)
|
11.02.26
|Ausblick: Siemens veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
11.02.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX fällt letztendlich zurück (finanzen.at)