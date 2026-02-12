NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 39 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Kapitalmarkttag der Tochter T-Mobile US sei überzeugend gewesen, schrieb Akhil Dattani am Mittwochabend. Einige Unwägbarkeiten blieben noch, aber langsam nähmen die Belastungen für die T-Aktien ab. Er hält sie für unterbewertet, wenn auch vielleicht nicht ganz so spannend wie Orange./rob/ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 22:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.