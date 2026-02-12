Deutsche Telekom Aktie
|31,19EUR
|0,70EUR
|2,30%
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
Deutsche Telekom Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 39 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Kapitalmarkttag der Tochter T-Mobile US sei überzeugend gewesen, schrieb Akhil Dattani am Mittwochabend. Einige Unwägbarkeiten blieben noch, aber langsam nähmen die Belastungen für die T-Aktien ab. Er hält sie für unterbewertet, wenn auch vielleicht nicht ganz so spannend wie Orange./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 22:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Overweight
|
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
40,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
30,66 €
|
Abst. Kursziel*:
30,46%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
31,05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28,82%
|
Analyst Name::
Akhil Dattani
|
KGV*:
-
