Deutsche Telekom Aktie

31,19EUR 0,70EUR 2,30%
Deutsche Telekom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508

12.02.2026 07:46:04

Deutsche Telekom Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 39 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Kapitalmarkttag der Tochter T-Mobile US sei überzeugend gewesen, schrieb Akhil Dattani am Mittwochabend. Einige Unwägbarkeiten blieben noch, aber langsam nähmen die Belastungen für die T-Aktien ab. Er hält sie für unterbewertet, wenn auch vielleicht nicht ganz so spannend wie Orange./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 22:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Overweight
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
30,66 € 		Abst. Kursziel*:
30,46%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
31,05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
28,82%
Analyst Name::
Akhil Dattani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

