HelloFresh Aktie
|4,96EUR
|-0,61EUR
|-10,89%
WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408
HelloFresh Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hellofresh nach vorläufigen Jahreszahlen mit einem Kursziel von 15 Euro auf "Buy" belassen. Der Nettoumsatz sei stärker gesunken als befürchtet, schrieb Giles Thorne am Donnerstag. Das bereinigte operative Ergebnis des Kochboxenlieferanten habe den Erwartungen entsprochen./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 03:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 03:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HelloFresh Buy
|
Unternehmen:
HelloFresh
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
15,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
5,13 €
|
Abst. Kursziel*:
192,63%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
4,96 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
202,54%
|
Analyst Name::
Giles Thorne
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HelloFresh
|
09:28
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX notiert zum Start im Plus (finanzen.at)
|
09:09
|Hellofresh steigert operativen Gewinn 2025 - Wetter belastet Januar 2026 (dpa-AFX)
|
08:15
|EQS-News: HelloFresh Group Preliminary Results for the Fiscal Year 2025 (EQS Group)
|
08:15
|EQS-News: Vorläufige Ergebnisse der HelloFresh-Gruppe für das Geschäftsjahr 2025 (EQS Group)
|
11.02.26
|Handel in Frankfurt: SDAX zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
11.02.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: Das macht der SDAX nachmittags (finanzen.at)
|
11.02.26
|EQS-PVR: HelloFresh SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
11.02.26
|Schwache Performance in Frankfurt: SDAX am Mittag in der Verlustzone (finanzen.at)