NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Novo Nordisk etwas aufgestockt von 270 auf 275 dänischen Kronen und die Aktien von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft. Die Risiken hätten sich beim dänischen Spezialisten für Diabetes- und Abnehmpräparate inzwischen deutlich herauskristallisiert, schrieb Michael Leuchten am Mittwochabend angesichts zuletzt deutlich gesunkener Markterwartungen. Den Umsatzkonsens für 2027 hält er inzwischen für vernünftig, Unsicherheit gebe es aber noch bei der Marge. Novo muss aus Leuchtens Sicht mit Zukäufen das Portfolio breiter aufstellen. Seine negative Einschätzung gibt er allerdings nun auf. Der gute US-Marktstart von Wegovy in Pillenform sorge für Schwung./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 09:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Novo Nordisk
|13.02.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|12.02.26
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.02.26
|Novo Nordisk Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.02.26
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|10.02.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
