VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie
|25,28EUR
|-0,74EUR
|-2,84%
WKN DE: A0JL9W / ISIN: DE000A0JL9W6
12.02.2026 09:42:22
VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Verbio nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 21 Euro auf "Hold" belassen. Die Kennziffern des Biokraftstoffherstellers seien etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben, schrieb Constantin Hesse am Donnerstag./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 02:42 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 02:42 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: VERBIO Vereinigte BioEnergie AG Hold
|
Unternehmen:
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
21,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
12,09 €
|
Abst. Kursziel*:
73,70%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
25,28 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-16,93%
|
Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|09:42
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.02.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.25
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Deutsche Bank AG
|26.09.25
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|25,36
|-2,54%
