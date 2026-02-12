BAT Aktie
|49,95EUR
|-0,95EUR
|-1,87%
WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804
12.02.2026 09:25:43
BAT Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für British American Tobacco nach Jahreszahlen mit einem Kursziel von 5200 Pence auf "Buy" belassen. Umsatz und operatives Ergebnis des Tabakkonzerns seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Andrei Andon-Ionita am Donnerstag./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 03:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BAT PLC (British American Tobacco) Buy
|
Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
52,00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
44,02 £
|
Abst. Kursziel*:
18,13%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
44,14 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,81%
|
Analyst Name::
Andrei Andon-Ionita
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
