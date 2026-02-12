Mercedes-Benz Group Aktie

54,99EUR -3,08EUR -5,30%
Mercedes-Benz Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.02.2026 08:05:38

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die Eckdaten des Autobauers seien schwächer als erwartet ausgefallen und dürften kurzfristig belasten, schrieb Tom Narayan am Donnerstag./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 01:50 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 01:50 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
57,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
55,63 € 		Abst. Kursziel*:
2,46%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
55,04 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3,56%
Analyst Name::
Tom Narayan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

mehr Nachrichten