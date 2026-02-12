Mercedes-Benz Group Aktie
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die Eckdaten des Autobauers seien schwächer als erwartet ausgefallen und dürften kurzfristig belasten, schrieb Tom Narayan am Donnerstag./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 01:50 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 01:50 / EST
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
57,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform
Kurs*:
55,63 €
Abst. Kursziel*:
2,46%
Rating update:
Sector Perform
Kurs aktuell:
55,04 €
Abst. Kursziel aktuell:
3,56%
Analyst Name::
Tom Narayan
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse