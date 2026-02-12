McDonald's Aktie
|271,25EUR
|-0,65EUR
|-0,24%
WKN: 856958 / ISIN: US5801351017
12.02.2026 07:24:22
McDonalds Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für McDonald's von 320 auf 330 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Quartalszahlen seien angesichts der hohen Messlatte solide ausgefallen, schrieb Logan Reich am Donnerstag. Der Ausblick der Burgerkette auf 2026 sei durchwachsen./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 00:16 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 00:16 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: McDonald's Corp. Sector Perform
|
Unternehmen:
McDonald's Corp.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 330,00
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
$ 323,21
|
Abst. Kursziel*:
2,10%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
$ 323,21
|
Abst. Kursziel aktuell:
2,10%
|
Analyst Name::
Logan Reich
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu McDonald's Corp.
|
08:30
|Umsatz-Überraschung bei McDonald's: Fast-Food-Riese trotzt Konsumflaute mit Milliarden-Gewinn - Aktie stabil (dpa-AFX)
|
06.02.26
|Freitagshandel in New York: Dow Jones zum Start mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
05.02.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte ein McDonalds-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
03.02.26
|McDonald’s überrascht mit Luxus-Nuggets - Aktie höher (dpa-AFX)
|
29.01.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte eine McDonalds-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
27.01.26
|Erste Schätzungen: McDonalds legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
26.01.26
|Börse New York in Grün: Dow Jones-Anleger greifen zum Start des Montagshandels zu (finanzen.at)
|
23.01.26
|Anleger in New York halten sich zurück: So entwickelt sich der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
Analysen zu McDonald's Corp.
|07:24
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.25
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.11.25
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.25
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.09.25
|McDonald's Market-Perform
|Bernstein Research
|07:24
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.25
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.11.25
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.25
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.09.25
|McDonald's Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.25
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|03.09.25
|McDonald's Buy
|UBS AG
|08.08.25
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|07.08.25
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|McDonald's Buy
|UBS AG
|07:24
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.25
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.25
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.09.25
|McDonald's Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.24
|McDonald's Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|McDonald's Corp.
|271,30
|-0,22%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:17
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:17
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|08:05
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:02
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:59
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:53
|QIAGEN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:52
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:52
|T-Mobile US Overweight
|Barclays Capital
|07:51
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:51
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:50
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:48
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:46
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|07:46
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:43
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:30
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|07:24
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:17
|Novo Nordisk Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.02.26
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.02.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.02.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|11.02.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.02.26
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.02.26
|TotalEnergies Kaufen
|DZ BANK
|11.02.26
|VINCI Kaufen
|DZ BANK
|11.02.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.02.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.02.26
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|11.02.26
|Commerzbank Halten
|DZ BANK
|11.02.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Baader Bank
|11.02.26
|Gerresheimer Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|T-Mobile US Outperform
|RBC Capital Markets
|11.02.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|11.02.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.02.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|11.02.26
|Evonik Halten
|DZ BANK
|11.02.26
|Gerresheimer Neutral
|UBS AG
|11.02.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|GEA Buy
|UBS AG
|11.02.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|London Stock Exchange Overweight
|Barclays Capital
|11.02.26
|OMV buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.02.26
|L'Oréal Overweight
|Barclays Capital
|11.02.26
|Volvo AB Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.02.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.