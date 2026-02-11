Coca-Cola Aktie
|66,30EUR
|1,65EUR
|2,55%
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
Coca-Cola Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Coca-Cola von 82 auf 87 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei dem Getränkekonzern habe es mit Blick auf das vierte Quartal mehr Abweichungen gegeben als üblich, schrieb Peter Grom in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der grundlegende Kurs des Unternehmens bleibe aber stabil./tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 05:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 05:02 / GMT
|Zusammenfassung: Coca-Cola Co. Buy
|
Unternehmen:
Coca-Cola Co.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 87,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 76,63
|
Abst. Kursziel*:
13,53%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 78,79
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,42%
|
Analyst Name::
Peter Grom
|
KGV*:
-
