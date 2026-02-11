Coca-Cola Aktie

66,30EUR 1,65EUR 2,55%
Coca-Cola für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850663 / ISIN: US1912161007

11.02.2026 15:00:22

Coca-Cola Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Coca-Cola von 82 auf 87 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei dem Getränkekonzern habe es mit Blick auf das vierte Quartal mehr Abweichungen gegeben als üblich, schrieb Peter Grom in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der grundlegende Kurs des Unternehmens bleibe aber stabil./tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 05:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 05:02 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Coca-Cola Co. Buy
Unternehmen:
Coca-Cola Co. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 87,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 76,63 		Abst. Kursziel*:
13,53%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 78,79 		Abst. Kursziel aktuell:
10,42%
Analyst Name::
Peter Grom 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

