Adyen B.V. Parts Sociales Aktie

967,50EUR -192,70EUR -16,61%
Adyen B.V. Parts Sociales für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182

12.02.2026 09:27:03

Adyen BV Parts Sociales Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Adyen mit einem Kursziel von zunächst 2225 Euro auf "Buy" belassen. Das Umsatzwachstum im vierten Quartal und auch der Ausblick auf 2026 seien schwächer als erwartet ausgefallen, schrieb Mohammed Moawalla am Donnerstag nach dem Geschäftsbericht. Er erwartet nun eine Korrektur am operativen Ergebniskonsens im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
2 225,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
958,30 € 		Abst. Kursziel*:
132,18%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
967,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
129,97%
Analyst Name::
Mohammed Moawalla 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales

mehr Analysen
09:27 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.02.26 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.02.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Deutsche Bank AG
30.01.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
21.01.26 Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen DZ BANK
