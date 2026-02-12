Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182
Adyen BV Parts Sociales Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Adyen mit einem Kursziel von zunächst 2225 Euro auf "Buy" belassen. Das Umsatzwachstum im vierten Quartal und auch der Ausblick auf 2026 seien schwächer als erwartet ausgefallen, schrieb Mohammed Moawalla am Donnerstag nach dem Geschäftsbericht. Er erwartet nun eine Korrektur am operativen Ergebniskonsens im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich./ag/mis
Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
Kursziel:
2 225,00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
958,30 €
Abst. Kursziel*:
132,18%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
967,50 €
Abst. Kursziel aktuell:
129,97%
Analyst Name::
Mohammed Moawalla
KGV*:
-
Nachrichten zu Adyen B.V. Parts Sociales
Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales
|09:27
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.02.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.02.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Adyen B.V. Parts Sociales
|966,60
|-16,69%
