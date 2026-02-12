Mercedes-Benz Group Aktie

54,99EUR -3,08EUR -5,30%
Mercedes-Benz Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.02.2026 07:59:13

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach Zahlen mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Overweight" belassen. Die Resultate entsprächen den Erwartungen und der Zielsetzung des Autobauers, schrieb Jose Asumendi am Donnerstag. Zwar stehe den Stuttgartern ein herausforderndes Jahr 2026 bevor, er rechne aber mit einem starken Free Cashflow, der erneut die Dividende und den Aktienrückkauf stützen dürfte./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 06:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 06:47 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
55,01 € 		Abst. Kursziel*:
27,25%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
55,04 € 		Abst. Kursziel aktuell:
27,18%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

mehr Nachrichten