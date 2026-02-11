Commerzbank Aktie

34,37EUR -0,97EUR -2,74%
Commerzbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.02.2026 20:20:55

Commerzbank Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Commerzbank auf "Neutral" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Kian Abouhossein erhöhte am Mittwoch nach den Jahreszahlen der Commerzbank seine Gewinnschätzungen./ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 17:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 18:02 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Commerzbank Neutral
Unternehmen:
Commerzbank 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
34,40 € 		Abst. Kursziel*:
4,65%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
34,37 € 		Abst. Kursziel aktuell:
4,74%
Analyst Name::
Kian Abouhossein 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Commerzbank

mehr Nachrichten