Commerzbank Aktie
|34,37EUR
|-0,97EUR
|-2,74%
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
11.02.2026 20:20:55
Commerzbank Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Commerzbank auf "Neutral" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Kian Abouhossein erhöhte am Mittwoch nach den Jahreszahlen der Commerzbank seine Gewinnschätzungen./ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 17:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 18:02 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Commerzbank Neutral
|
Unternehmen:
Commerzbank
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
36,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
34,40 €
|
Abst. Kursziel*:
4,65%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
34,37 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4,74%
|
Analyst Name::
Kian Abouhossein
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Commerzbank
|
17:49
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt Commerzbank auf 'Halten' und fairen Wert auf 34 Euro (dpa-AFX)
|
15:58
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX im Minus (finanzen.at)
|
15:58
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
15:17