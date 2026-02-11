Deutsche Telekom Aktie

11.02.2026 18:32:50

Deutsche Telekom Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 35,20 Euro belassen. Der Kapitalmarkttag der US-Tochter T-Mobile US habe hinsichtlich der Aussichten für den US-Telekomsektor im Jahr 2026 für Zuversicht gesorgt, schrieb Paul Sidney am Mittwoch anlässlich der Veranstaltung und der Quartalszahlen von T-Mobile US./ajx/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 17:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Buy
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
35,20 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
30,66 € 		Abst. Kursziel*:
14,81%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
30,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15,79%
Analyst Name::
Paul Sidney 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

18:32 Deutsche Telekom Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.02.26 Deutsche Telekom Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.01.26 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
27.01.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG
21.01.26 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
