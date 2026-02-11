Deutsche Telekom Aktie
|30,40EUR
|0,17EUR
|0,56%
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
Deutsche Telekom Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 35,20 Euro belassen. Der Kapitalmarkttag der US-Tochter T-Mobile US habe hinsichtlich der Aussichten für den US-Telekomsektor im Jahr 2026 für Zuversicht gesorgt, schrieb Paul Sidney am Mittwoch anlässlich der Veranstaltung und der Quartalszahlen von T-Mobile US./ajx/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 17:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Buy
|
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
35,20 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
30,66 €
|
Abst. Kursziel*:
14,81%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
30,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,79%
|
Analyst Name::
Paul Sidney
|
KGV*:
-
Analysen zu Deutsche Telekom AG
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Telekom AG
|30,38
|0,50%
