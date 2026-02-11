T-Mobile US Aktie
|171,38EUR
|3,90EUR
|2,33%
WKN DE: A1T7LU / ISIN: US8725901040
T-Mobile US Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat T-Mobile US nach Quartalszahlen und den Zielen für 2026 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 255 US-Dollar belassen. Umsatz und operatives Ergebnis hätten dem Konsens entsprochen, während der freie Cashflow (FCF) und die Kundenzahlen über den Erwartungen gelegen hätten, schrieb Jonathan Atkin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Was die Jahresprognosen betreffe, liege die US-Mobilfunktochter der Telekom beim FCF etwas unter der Konsensschätzung./ck/rob/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 08:47 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 08:47 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
T-Mobile US
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 255,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 203,62
|
Abst. Kursziel*:
25,23%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 204,05
|
Abst. Kursziel aktuell:
24,97%
|
Analyst Name::
Jonathan Atkin
|
KGV*:
-
