Novartis Aktie

133,65EUR -1,25EUR -0,93%
Novartis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267

12.02.2026 07:51:13

Novartis Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Novartis von 125 auf 135 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Ziele der Schweizer schienen gut untermauert zu sein, schrieb Richard Vosser am Mittwochabend im Nachgang des jüngsten Quartalsberichts. Er hob seine langfristigen Schätzungen an und baut dabei auf den Nesselsucht-Antikörper Rhapsido./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 21:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novartis AG Overweight
Unternehmen:
Novartis AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
135,00 CHF
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
123,10 CHF 		Abst. Kursziel*:
9,67%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
123,10 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
9,67%
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Novartis AG

Analysen zu Novartis AG

07:51 Novartis Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.02.26 Novartis Halten DZ BANK
06.02.26 Novartis Neutral UBS AG
05.02.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG
04.02.26 Novartis Neutral UBS AG
Aktien in diesem Artikel

Novartis AG 134,80 -0,07% Novartis AG

