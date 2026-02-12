Novartis Aktie
|133,65EUR
|-1,25EUR
|-0,93%
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
Novartis Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Novartis von 125 auf 135 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Ziele der Schweizer schienen gut untermauert zu sein, schrieb Richard Vosser am Mittwochabend im Nachgang des jüngsten Quartalsberichts. Er hob seine langfristigen Schätzungen an und baut dabei auf den Nesselsucht-Antikörper Rhapsido./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 21:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Overweight
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
135,00 CHF
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
123,10 CHF
|
Abst. Kursziel*:
9,67%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
123,10 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,67%
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Novartis AG
|
11.02.26
|Börse Zürich: SLI zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
11.02.26
|Gute Stimmung in Zürich: Börsianer lassen SMI letztendlich steigen (finanzen.at)
|
11.02.26
|Freundlicher Handel: SMI zeigt sich nachmittags fester (finanzen.at)
|
11.02.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI fällt mittags (finanzen.at)
|
11.02.26
|Optimismus in Zürich: SMI mittags in Grün (finanzen.at)
|
10.02.26
|Dienstagshandel in Zürich: SMI bewegt sich am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
09.02.26
|Schwache Performance in Zürich: SMI liegt im Minus (finanzen.at)
|
09.02.26
|SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Novartis-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
Analysen zu Novartis AG
|07:51
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.02.26
|Novartis Halten
|DZ BANK
|06.02.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|05.02.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|07:51
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.02.26
|Novartis Halten
|DZ BANK
|06.02.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|05.02.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|07:51
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|16.01.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|05.01.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.12.25
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.02.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.01.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.11.25
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|12.09.25
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.11.24
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|09.02.26
|Novartis Halten
|DZ BANK
|06.02.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|04.02.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|04.02.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Novartis AG
|134,80
|-0,07%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:17
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:17
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|08:05
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:02
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:59
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:53
|QIAGEN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:52
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:52
|T-Mobile US Overweight
|Barclays Capital
|07:51
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:51
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:50
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:48
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:46
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|07:46
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:43
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:30
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|07:24
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:17
|Novo Nordisk Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.02.26
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.02.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.02.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|11.02.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.02.26
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.02.26
|TotalEnergies Kaufen
|DZ BANK
|11.02.26
|VINCI Kaufen
|DZ BANK
|11.02.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.02.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.02.26
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|11.02.26
|Commerzbank Halten
|DZ BANK
|11.02.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Baader Bank
|11.02.26
|Gerresheimer Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|T-Mobile US Outperform
|RBC Capital Markets
|11.02.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|11.02.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.02.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|11.02.26
|Evonik Halten
|DZ BANK
|11.02.26
|Gerresheimer Neutral
|UBS AG
|11.02.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|GEA Buy
|UBS AG
|11.02.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|London Stock Exchange Overweight
|Barclays Capital
|11.02.26
|OMV buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.02.26
|L'Oréal Overweight
|Barclays Capital
|11.02.26
|Volvo AB Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.02.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.