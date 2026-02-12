Mercedes-Benz Group Aktie

56,86EUR -1,21EUR -2,08%
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

12.02.2026 08:17:02

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Market-Perform" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) habe die Konsensschätzung um 29 Prozent verfehlt, schrieb Stephen Reitman am Donnerstag./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:00 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
66,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
54,75 € 		Abst. Kursziel*:
20,55%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
56,85 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16,09%
Analyst Name::
Stephen Reitman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

