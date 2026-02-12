SCHOTT Pharma Aktie

15,40EUR -0,26EUR -1,66%
SCHOTT Pharma für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3ENQ5 / ISIN: DE000A3ENQ51

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.02.2026 07:52:40

SCHOTT Pharma Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Schott Pharma auf "Buy" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Der Spezialist für Medikamentenaufbewahrung und -verabreichung sei stark ins Jahr gestartet, schrieb Analyst Christian Ehmann am Mittwochabend nach dem Quartalsbericht. Der Tenor des Managements in der Telefonkonferenz sei trotz solider Basis für das Geschäftsjahr allerdings eher vorsichtig gewesen. Ehmann bleibt aber bei seiner Kaufempfehlung, gerade mit Blick auf den Bewertungsrückstand gegenüber den direkten Konkurrenten Stevanato und West
Pharmaceutical Services./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 17:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Buy
Unternehmen:
SCHOTT Pharma 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
22,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
15,60 € 		Abst. Kursziel*:
41,03%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
15,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
42,86%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu SCHOTT Pharma

mehr Nachrichten

Analysen zu SCHOTT Pharma

mehr Analysen
07:52 SCHOTT Pharma Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.02.26 SCHOTT Pharma Buy UBS AG
11.02.26 SCHOTT Pharma Equal Weight Barclays Capital
11.02.26 SCHOTT Pharma Sector Perform RBC Capital Markets
11.02.26 SCHOTT Pharma Hold Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

SCHOTT Pharma 15,72 0,38% SCHOTT Pharma

Aktuelle Aktienanalysen

08:17 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
08:17 Mercedes-Benz Group Market-Perform Bernstein Research
08:05 Mercedes-Benz Group Sector Perform RBC Capital Markets
08:02 thyssenkrupp Hold Jefferies & Company Inc.
07:59 Mercedes-Benz Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:53 QIAGEN Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:52 SCHOTT Pharma Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:52 T-Mobile US Overweight Barclays Capital
07:51 Novo Nordisk Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:51 Novartis Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:50 Stellantis Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:48 Carl Zeiss Meditec Sector Perform RBC Capital Markets
07:46 AB InBev Outperform RBC Capital Markets
07:46 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:43 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
07:30 VINCI Outperform RBC Capital Markets
07:24 McDonald's Sector Perform RBC Capital Markets
07:17 Novo Nordisk Hold Jefferies & Company Inc.
11.02.26 Deutsche Börse Hold Jefferies & Company Inc.
11.02.26 Deutsche Börse Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.02.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.02.26 Deutsche Börse Sector Perform RBC Capital Markets
11.02.26 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
11.02.26 Commerzbank Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.02.26 BBVA Sector Perform RBC Capital Markets
11.02.26 Deutsche Telekom Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.02.26