HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Schott Pharma auf "Buy" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Der Spezialist für Medikamentenaufbewahrung und -verabreichung sei stark ins Jahr gestartet, schrieb Analyst Christian Ehmann am Mittwochabend nach dem Quartalsbericht. Der Tenor des Managements in der Telefonkonferenz sei trotz solider Basis für das Geschäftsjahr allerdings eher vorsichtig gewesen. Ehmann bleibt aber bei seiner Kaufempfehlung, gerade mit Blick auf den Bewertungsrückstand gegenüber den direkten Konkurrenten Stevanato und West
Pharmaceutical Services./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 17:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu SCHOTT Pharma
|07:52
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.02.26
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|11.02.26
|SCHOTT Pharma Equal Weight
|Barclays Capital
|11.02.26
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.02.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
