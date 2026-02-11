EssilorLuxottica Aktie
|281,40EUR
|28,70EUR
|11,36%
WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667
EssilorLuxottica Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Outperform" mit einem Kursziel von 320 Euro belassen. Umsatzseitig habe der Brillenhersteller die Erwartungen an das vierte Quartal übertroffen. Das operative Ergebnis (Ebit) im Gesamtjahr 2025 liege im Rahmen der Erwartung trotz Gegenwinds für die Bruttomargen, schrieb Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 12:39 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 12:39 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: EssilorLuxottica Outperform
|
Unternehmen:
EssilorLuxottica
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
320,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
251,40 €
|
Abst. Kursziel*:
27,29%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
281,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,72%
|
Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
-
Nachrichten zu EssilorLuxottica
Analysen zu EssilorLuxottica
|20:21
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|10.02.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|09.02.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|20:21
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|10.02.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|09.02.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|20:21
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|10.02.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|09.02.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|15.02.24
|EssilorLuxottica Verkaufen
|DZ BANK
|09.12.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|28.11.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|17.10.25
|EssilorLuxottica Neutral
|UBS AG
|03.10.25
|EssilorLuxottica Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|EssilorLuxottica
|281,40
|11,36%
Aktuelle Aktienanalysen
|20:36
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20:21
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|20:20
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20:20
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18:32
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18:28
|TotalEnergies Kaufen
|DZ BANK
|18:17
|VINCI Kaufen
|DZ BANK
|17:29
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17:13
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16:46
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|16:44
|Commerzbank Halten
|DZ BANK
|16:11
|Redcare Pharmacy Buy
|Baader Bank
|16:05
|Gerresheimer Verkaufen
|DZ BANK
|15:58
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15:56
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:42
|T-Mobile US Outperform
|RBC Capital Markets
|15:00
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|14:45
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:32
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|13:37
|Evonik Halten
|DZ BANK
|13:14
|Gerresheimer Neutral
|UBS AG
|13:14
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:13
|GEA Buy
|UBS AG
|13:10
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:10
|London Stock Exchange Overweight
|Barclays Capital
|13:06
|OMV buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:58
|L'Oréal Overweight
|Barclays Capital
|12:49
|Volvo AB Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:49
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:33
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:31
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:29
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:28
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|12:27
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:05
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:03
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:02
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:01
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:48
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:35
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|11:34
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|11:33
|BP Neutral
|UBS AG
|11:33
|L'Oréal Hold
|Deutsche Bank AG
|11:32
|Kering Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:27
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|11:24
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|11:16
|Kering Hold
|Deutsche Bank AG
|11:15
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG
|11:09
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|11:08
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG