Deutsche Börse Aktie
|218,70EUR
|10,30EUR
|4,94%
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
Deutsche Börse Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Hold" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Tom Mills betonte am Mittwoch nach den Quartalszahlen des Börsenbetreibers die starke Entwicklung im Bereich SaaS (Software as a Service). Die Zahlen insgesamt lägen im Rahmen der Erwartungen./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 15:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 15:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Hold
|
Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
240,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
204,50 €
|
Abst. Kursziel*:
17,36%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
218,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,74%
|
Analyst Name::
Tom Mills
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Börse AG
|218,70
|4,94%
