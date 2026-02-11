TotalEnergies Aktie
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Totalenergies von 64 auf 73 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Öl- und Gaskonzern habe ein robustes Zahlenwerk veröffentlicht und mit einigen wichtigen strategischen Fortschritten geglänzt sowie mit einem guten Ausblick fu?r Wachstum und Cashflow im Jahr 2026 positive Akzente gesetzt, schrieb Analyst Werner Eisenmann am Mittwoch./ajx/jha/
. Mit der Wachstumsstrategie, den Erfolgen im Stromgeschäft, der Stärke bei LNG, dem niedrigen break-even und hohen fossilen Reserven grenzt sich TTE u.E. positiv von vielen Konkurrenten ab. Die etwas reservierte Haltung bei den Ausschu?ttungen lassen sich daher und infolge der dadurch wieder grundsoliden Bilanz gut verkraften. FW 73 Euro (DCF
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 17:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 17:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
