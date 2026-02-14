Deutsche Börse Aktie
|218,70EUR
|10,30EUR
|4,94%
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
11.02.2026 21:30:12
Deutsche Börse Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Overweight" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Die Zahlen für das vierte Quartal lägen im Rahme der Erwartungen, schrieb Enrico Bolzoni in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er hob die solide Wachstumsbeschleunigung im Bereich Software Solutions hervor./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 19:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 19:47 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Overweight
|
Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
300,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
204,50 €
|
Abst. Kursziel*:
46,70%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
218,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
37,17%
|
Analyst Name::
Enrico Bolzoni
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
