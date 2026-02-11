VINCI Aktie
|134,35EUR
|1,50EUR
|1,13%
WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486
VINCI Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vinci nach einer Investorenveranstaltung zu den Quartalszahlen des Infrastrukturkonzerns auf "Buy" mit einem Kursziel von 143 Euro belassen. Die Kapitalallokation, die Verwendung des Betriebskapitals, die Wachstumsaussichten im Energiesektor, die Zukunft der Autobahnkonzessionen und die Energieplattform von Vinci seien die Hauptthemen der Gespräche mit dem Management gewesen, schrieb Graham Hunt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 08:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 08:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: VINCI Buy
|
Unternehmen:
VINCI
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
143,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
133,85 €
|
Abst. Kursziel*:
6,84%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
134,35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,44%
|
Analyst Name::
Graham Hunt
|
KGV*:
-
Nachrichten zu VINCI
|
06.02.26
|VINCI-Aktie deutlich höher: Erwartungen mit Jahresergebnis geschlagen (dpa-AFX)
|
06.02.26
|ROUNDUP: Mischkonzern Vinci übertrifft Erwartungen - Aktie zieht an (dpa-AFX)
|
05.02.26
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Vinci nach starken Jahreszahlen auf 'Outperform' (dpa-AFX)
|
02.02.26
|EURO STOXX 50-Wert VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte eine VINCI-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
26.01.26
|EURO STOXX 50-Titel VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte eine VINCI-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
19.01.26
|EURO STOXX 50-Papier VINCI-Aktie: So viel hätte eine Investition in VINCI von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
12.01.26
|EURO STOXX 50-Papier VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VINCI-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
06.01.26
|VINCI-Aktie fällt trotzdem: Neuer Aktienrückkauf (Dow Jones)
Analysen zu VINCI
|05.02.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|VINCI
|134,05
|0,90%
Aktuelle Aktienanalysen
|16:46
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|16:44
|Commerzbank Halten
|DZ BANK
|16:11
|Redcare Pharmacy Buy
|Baader Bank
|16:05
|Gerresheimer Verkaufen
|DZ BANK
|15:58
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15:56
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:42
|T-Mobile US Outperform
|RBC Capital Markets
|15:00
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|14:45
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:32
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|13:37
|Evonik Halten
|DZ BANK
|13:14
|Gerresheimer Neutral
|UBS AG
|13:14
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:13
|GEA Buy
|UBS AG
|13:10
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:10
|London Stock Exchange Overweight
|Barclays Capital
|13:06
|OMV buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:58
|L'Oréal Overweight
|Barclays Capital
|12:49
|Volvo AB Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:49
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:33
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:31
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:29
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:28
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|12:27
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:05
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:03
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:02
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:01
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:48
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:35
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|11:34
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|11:33
|BP Neutral
|UBS AG
|11:33
|L'Oréal Hold
|Deutsche Bank AG
|11:32
|Kering Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:27
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|11:24
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|11:16
|Kering Hold
|Deutsche Bank AG
|11:15
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG
|11:09
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|11:08
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|11:06
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|11:06
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|11:05
|TUI Neutral
|UBS AG
|11:04
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|11:04
|Wacker Neuson Hold
|Warburg Research
|11:03
|Ahold Delhaize Neutral
|UBS AG
|11:02
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|11:02
|Gerresheimer Equal Weight
|Barclays Capital
|10:50
|ams buy
|Deutsche Bank AG