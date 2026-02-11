Deutsche Börse Aktie
|204,00EUR
|-5,80EUR
|-2,76%
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
11.02.2026 20:36:06
Deutsche Börse Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Börse nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Die Eckdaten entsprächen den Markterwartungen und den Ausblick auf 2026 habe der Börsenbetreiber bestätigt, schrieb Ben Bathurst in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 14:21 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 14:21 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Sector Perform
|
Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
235,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
204,50 €
|
Abst. Kursziel*:
14,91%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
204,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,20%
|
Analyst Name::
Ben Bathurst
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
