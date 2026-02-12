Novo Nordisk Aktie
|41,73EUR
|0,70EUR
|1,69%
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
Novo Nordisk Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Novo Nordisk von 415 auf 360 dänischen Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ausblick der Spezialisten für Diabetes- und Abnehmpräparate für 2026 habe enttäuscht, schrieb Kerry Holford in seinem Kommentar vom Mittwochabend. Holford geht von einem Umsatzrückgang um 8 Prozent aus - liegt also etwa in der Mitte der vom Management ausgegebenen Spanne zwischen minus 5 und minus 13 Prozent. Das untere Ende habe den Markt besorgt, würde aber Preisdruck bei gleichzeitiger Volumenerosion bedeuten. Dieses Szenario hält er für eher unwahrscheinlich. Holford hält die Bewertung zudem weiter für attraktiv. /rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 17:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Novo Nordisk Buy
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
360,00 DKK
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
41,21 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
306,70 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
