AB InBev Aktie
|66,26EUR
|1,30EUR
|2,00%
WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251
12.02.2026 07:46:45
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Outperform" belassen. Der Brauereikonzern habe für 2025 weniger schlechte Zahlen vorgelegt als befürchtet, schrieb James Edwardes Jones am Donnerstag./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 01:34 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 01:34 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
72,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
64,52 €
|
Abst. Kursziel*:
11,59%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
66,26 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,66%
|
Analyst Name::
James Edwardes Jones
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|07:46
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|10.02.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.01.26
|AB InBev Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|66,02
|1,63%
