HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Continental von 92 auf 75 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das schwankungsanfällige Marktumfeld belaste weiterhin die Ergebnisse des Autozulieferers und Reifenherstellers, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Umsatz- und Gewinnprognosen für die Jahre 2024 bis 2026 nach unten./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2024 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.