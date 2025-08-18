Continental Aktie

18.08.2025 07:01:04

Continental Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Continental auf "Hold" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Die bevorstehende Ausgliederung der Automotive-Spate sei weitgehend eingepreist und die Veräußerung von Vermögenswerten dürfte kurzfristig keinen wesentlichen Beitrag leisten, schrieb Michael Aspinall in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 16:26 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2025 / 09:00 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Continental AG Hold
Unternehmen:
Continental AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
80,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
75,08 € 		Abst. Kursziel*:
6,55%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
74,42 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7,50%
Analyst Name::
Michael Aspinall 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

