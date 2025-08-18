Continental Aktie
|74,42EUR
|-0,28EUR
|-0,37%
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
Continental Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Continental auf "Hold" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Die bevorstehende Ausgliederung der Automotive-Spate sei weitgehend eingepreist und die Veräußerung von Vermögenswerten dürfte kurzfristig keinen wesentlichen Beitrag leisten, schrieb Michael Aspinall in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 16:26 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2025 / 09:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Continental AG Hold
|
Unternehmen:
Continental AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
80,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
75,08 €
|
Abst. Kursziel*:
6,55%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
74,42 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,50%
|
Analyst Name::
Michael Aspinall
|
KGV*:
-
