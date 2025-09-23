Continental Aktie
|56,24EUR
|0,14EUR
|0,25%
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
22.09.2025 21:16:01
Continental Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Continental nach Gesprächen mit dem Chef des Reifengeschäfts auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Demzufolge bleibe das Unternehmen für das Wachstumspotenzial bei Pkw-Reifen optimistisch, schrieb Jose M Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/gl/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 18:39 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 18:39 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Continental AG Overweight
|
Unternehmen:
Continental AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
70,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
55,22 €
|
Abst. Kursziel*:
26,77%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
56,24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24,47%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Continental AGmehr Nachrichten
|
19.09.25
|Aktien von Continental und Aumovio nach Abspaltung uneins (dpa-AFX)
|
19.09.25
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX gibt am Nachmittag nach (finanzen.at)
|
19.09.25
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
19.09.25
|Continental-Aktie: Jüngste Einstufung durch Deutsche Bank AG (finanzen.at)
|
19.09.25
|Bernstein Research gibt Continental-Aktie Underperform (finanzen.at)
|
19.09.25
|UBS AG bescheinigt Buy für Continental-Aktie (finanzen.at)
|
19.09.25
|Börse Frankfurt in Rot: DAX sackt mittags ab (finanzen.at)
|
19.09.25
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Continental AGmehr Analysen
|22.09.25
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|19.09.25
|Continental Hold
|Deutsche Bank AG
|19.09.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|19.09.25
|Continental Buy
|UBS AG
|22.09.25
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|19.09.25
|Continental Hold
|Deutsche Bank AG
|19.09.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|19.09.25
|Continental Buy
|UBS AG
|22.09.25
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|Continental Buy
|UBS AG
|19.09.25
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.25
|Continental Buy
|UBS AG
|11.09.25
|Continental Buy
|UBS AG
|22.09.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|19.09.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|15.09.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|10.09.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|04.09.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|19.09.25
|Continental Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.25
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.25
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Continental AG
|56,24
|0,25%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:10
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|06:59
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|06:49
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|06:44
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.09.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|22.09.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|22.09.25
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|Tesla Sell
|UBS AG
|22.09.25
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Valeo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Fielmann Halten
|DZ BANK
|22.09.25
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|EssilorLuxottica Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.09.25
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital
|22.09.25
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|22.09.25
|1&1 Halten
|DZ BANK
|22.09.25
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
|22.09.25
|Porsche Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.25
|OMV accumulate
|Erste Group Bank
|22.09.25
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.25
|Porsche Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|22.09.25
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Volkswagen Buy
|Warburg Research
|22.09.25
|Erste Group Bank
|Barclays Capital
|22.09.25
|ProSiebenSat.1 Media Hold
|Warburg Research
|22.09.25
|Porsche Hold
|Warburg Research
|22.09.25
|Ströer Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|22.09.25
|NORMA Group Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|22.09.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|22.09.25
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|22.09.25
|Ströer Buy
|Deutsche Bank AG
|22.09.25
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|22.09.25
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|22.09.25
|Porsche Buy
|Deutsche Bank AG
|22.09.25
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|22.09.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|22.09.25
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.