Continental Aktie

75,64EUR 0,34EUR 0,45%
Continental für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
01.09.2025 10:01:25

Continental Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Hold" belassen. Die Abspaltung der Automotive-Sparte Aumovio am 18. September sei auf dem aktuellen Kursniveau eingepreist, schrieb Michael Aspinall in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Weiteres Potenzial hänge von der Margenerholung bei Aumovio und im Reifengeschäft sowie von einem höheren Verkaufspreis für ContiTech ab./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.08.2025 / 20:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / 03:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Continental AG Hold
Unternehmen:
Continental AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
80,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
75,34 € 		Abst. Kursziel*:
6,19%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
75,64 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5,76%
Analyst Name::
Michael Aspinall 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Continental AGmehr Nachrichten