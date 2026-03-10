Stellantis Aktie

6,07EUR -0,01EUR -0,18%
Stellantis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

10.03.2026 16:17:10

Stellantis Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Stellantis nach endgültigen Jahreszahlen von 8,00 auf 7,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Es habe keine Überraschungen mehr gegeben, schrieb Matthias Volkert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Als der Autobauer Anfang Februar seine vorläufigen Zahlen vorgelegt habe, sei vor allem die milliardenschwere Abschreibung, im Wesentlichen auf die Elektro-Strategie, Thema gewesen. Operativ komme der Konzern in Nordamerika voran, in Europa dagegen hätten die Herausforderungen derzeit noch die Oberhand. Er korrigierte seine Ergebnisschätzungen nach unten und verwies für Fragen in Bezug auf das Europa-Geschäft auf den im Mai anstehenden Investorentag./ck/rob/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 14:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 15:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Nachrichten zu Stellantis

