Commerzbank Aktie

31,49EUR 0,70EUR 2,27%
Commerzbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001

10.03.2026 20:47:40

Commerzbank Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - RBC hat die Einstufung für Commerzbank nach einer Branchenkonferenz der kanadischen Bank auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Die Vorstandsvorsitzende der Commerzbank sehe die aktuellen Marktschwankungen als positiv für das Wertpapier- und Kapitalmarktgeschäft an, schrieb Anke Reingen am Dienstag. Das Bankhaus sei nur begrenzt im Nahen Osten engagiert, man sei sich jedoch der potenziellen dämpfenden Wirkung der Spannungen in der Region auf die Konjunkturstimmung bewusst./rob/la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 13:48 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 13:48 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Commerzbank Sector Perform
Unternehmen:
Commerzbank 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
37,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
31,70 € 		Abst. Kursziel*:
16,72%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
31,49 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17,50%
Analyst Name::
Anke Reingen 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Commerzbank

