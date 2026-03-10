Commerzbank Aktie
|31,49EUR
|0,70EUR
|2,27%
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
Commerzbank Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - RBC hat die Einstufung für Commerzbank nach einer Branchenkonferenz der kanadischen Bank auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Die Vorstandsvorsitzende der Commerzbank sehe die aktuellen Marktschwankungen als positiv für das Wertpapier- und Kapitalmarktgeschäft an, schrieb Anke Reingen am Dienstag. Das Bankhaus sei nur begrenzt im Nahen Osten engagiert, man sei sich jedoch der potenziellen dämpfenden Wirkung der Spannungen in der Region auf die Konjunkturstimmung bewusst./rob/la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 13:48 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 13:48 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
