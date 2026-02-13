T-Mobile US Aktie

180,56EUR -0,78EUR -0,43%
WKN DE: A1T7LU / ISIN: US8725901040

13.02.2026 11:56:23

T-Mobile US Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für T-Mobile US von 265 auf 270 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Zahlen des Mobilfunkanbieters zum vierten Quartal hätten nur teilweise überzeugt, schrieb Matthias Volkert am Freitag in seinem Resümee. Die Aussagen des Managements auf dem Kapitalmarkttag der Deutsche-Telekom-Tochter für die Geschäftsjahre 2026 und 2027 unterstrichen aber die
Stärke des Geschäftsmodells./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 11:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 11:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: T-Mobile US Kaufen
Unternehmen:
T-Mobile US 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
$ 214,68 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
$ 214,68 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Matthias Volkert 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

